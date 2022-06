Play-offs Liga : Girone rejoint Tenerife en finale après sa victoire en prolongation face à Eibar

Alors qu'Almeria et le Real Valladolid s'étaient qualifiés via le championnat régulier, il restait une place de promu à se disputer. Et après la qualification en finale de barrages hier de Tenerife au dépens de Las Palmas, l'autre demi-finale donnait son verdict ce dimanche. Eibar, qui l'avait emporté (0-1) au match aller, recevait Girona au Stade Municipal d'Ipurua. Au classement régulier, Eibar avait terminé 3e tandis que Girona finissait à la 6e position.

La rencontre démarrait très fort puisque Borja Garcia (Girone) remettait les deux équipes à égalité sur les deux matchs dès la première minute de jeu d'une belle frappe dans la lucarne. Ensuite, malgré une grosse domination (16 tirs à deux après 90 min), les Basques ne parvenaient pas à inscrire le moindre but et les deux formations disputaient ainsi les prolongations. Dès le début de celles-ci, Christian Stuani donnait un avantage définitif aux visiteurs sur corner (91e). C'est donc grâce à sa défense résiliente et à son réalisme en attaque que Girone s'offre une place en finale pour espérer retrouver la Liga après trois saisons en Liga 2 tandis qu'Eibar, qui peut s'en vouloir, disputera une deuxième saison consécutive dans l'antichambre du football espagnol.