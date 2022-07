LA FC : Gareth Bale annonce la couleur

La suite après cette publicité

Gareth Bale (32 ans) était présenté officiellement à la presse ce lundi du côté du Los Angeles FC. Le sourire aux lèvres, le Gallois a expliqué son choix de rejoindre une Major League Soccer en progrès constants et une franchise qui a réalisé un travail remarquable depuis plus de cinq ans.

Aussi, le gaucher a laissé entendre que, contrairement aux rumeurs, il souhaitait s'inscrire dans la durée outre Atlantique. «Je suis ici pour le moyen-long terme. Je ne suis pas venu ici pour six ou douze mois. J'ai encore beaucoup à donner. Je pense que c'est le meilleur endroit pour moi, pour préparer le Mondial et même le prochain Euro avec le Pays de Galles. Je veux laisser une trace ici en MLS, je veux être un joueur important pour ce club et ce championnat», a-t-il lâché. C'est dit.