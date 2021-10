FC Barcelone : l'ultime condition d'Al-Sadd pour libérer Xavi

«En réponse à ce qui circule récemment, la direction d'Al-Sadd réaffirme que Xavi a un contrat de deux ans avec le club et se concentre pleinement sur les prochains matchs de l'équipe, pour maintenir notre avance au sommet de la ligue et défendre le titre». Vendredi soir, Al-Sadd publiait un communiqué officiel rappelant à qui veut l'entendre, que Xavi se trouvait encore loin du FC Barcelone. Ces dernières heures, les spéculations vont bon train sur l'avenir du technicien espagnol.

Selon plusieurs sources, l'ancien milieu de terrain aurait déjà scellé un accord avec le Barça. Si les dirigeants du club qatari ne souhaitent pas retenir leur coach contre son gré, ce dernier ne devrait pas quitter le navire avant le choc face à Al Duhail. Une requête clairement exprimée par les hautes sphères qataries ces dernières heures. Si les planètes semblent alignées pour un départ de l'ancien international ibérique en Catalogne, Al-Sadd ne semble pas enclin à trop faciliter les choses.

Al-Sadd attend des démarches officielles du Barça pour Xavi

Selon les informations de Mundo Deportivo, les pensionnaires de la Qatar Stars League, auraient dévoilé leurs conditions à Xavi pour le libérer de son contrat. Les principaux protagonistes exigeraient en effet que la direction barcelonaise se déplace en personne au Qatar pour négocier et officialiser les contacts. Car pour le moment, il semblerait que les Blaugranas n'aient pas effectué la moindre démarche officielle pour attirer leur ancien joueur dans leurs filets. Une orientation claire matérialisée par l'envie de garder la face dans ce dossier. Car Xavi reste très apprécié par ses joueurs mais aussi l'entourage d'Al-Sadd.

Son futur départ risque d'être compliqué à digérer pour l'ensemble des acteurs. Sport précise d'ailleurs que le technicien espagnol a prévenu ses joueurs de son intention de rallier au plus vite Barcelone. Une nouvelle qui a bouleversé l'effectif. Si l'intéressé a reçu la bénédiction du board qatari pour épouser la cause catalane, le Barça devra gérer les négociations dans les règles de l'art. De son côté, Xavi espère pouvoir débarquer en Catalogne après le 4 novembre. Un souhait partagé par les socios qui attendent avec une impatience non dissimulée le retour du fils prodigue au Camp Nou...