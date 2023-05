Chelsea veut inclure un joueur dans l’opération Ugarte

La suite après cette publicité

Le duel est lancé. Cet été, Chelsea et le Paris Saint-Germain veulent recruter Manuel Ugarte, joueur du Sporting CP. Jeudi, Record a révélé que le PSG avait formulé une proposition de 60 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Puis, on a appris dans la foulée que les Blues étaient prêts à faire la même chose. Et les Londoniens ont bon espoir, puisque l’Uruguayen donnerait sa préférence à la Premier League.

Confiant, le club entraîné par Mauricio Pochettino a fait une offre officielle de 60 millions d’euros selon Record. Le média portugais ajoute que 5 millions d’euros de bonus ont été inclus. Ils seront payés si certains objectifs sont atteints. En plus de cela, Chelsea a évoqué la possibilité d’inclure un joueur dans l’opération. Le nom de Datro Fofana (20 ans) est cité.

