Jessy Deminguet va rejoindre Strasbourg cet été

Comme révélé par Ouest-France, le milieu de terrain français Jessy Deminguet, sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Stade Malherbe de Caen, va rejoindre le Racing Club de Strasbourg à l’issue de son bail le liant avec la formation normande, et ce après l’échec d’Ajaccio, qui a tenté de le signer. L’Equipe ajoute que le joueur de 25 ans s’est engagé avec le club alsacien pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2027.

« Je suis impatient de débuter cette nouvelle aventure, ajoute le joueur. Je vais quitter pour la première fois la Normandie et c’est une étape importante dans ma carrière. J’ai été séduit par le projet du Racing et le discours des dirigeants. C’est un club familial et convivial, Strasbourg est une ville qui vibre pour le football et l’ambiance de la Meinau m’a toujours impressionné. J’ai hâte de vivre tout ça de l’intérieur ! », a déclaré le natif de Caen dans le communiqué du RCSA.

