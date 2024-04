PSG : Luis Enrique explique sa gestion des tirs au but

Ce mercredi et au sortir de sa victoire contre l’Olympique de Marseille lors du Classique (2-0), le Paris Saint-Germain joue un nouveau match important contre le Stade Rennais, pour une place en finale de la Coupe de France. Une rencontre à travers laquelle le PSG est susceptible de passer par une séance de tirs au but pour arriver en finale contre le vainqueur d’OL-Valenciennes, ce mardi. Mais Luis Enrique assure ne pas avoir travaillé l’exercice à l’entraînement et assure préférer assurer la qualification en 90 minutes.

«Non, nous ne l’avons pas travaillé (pour le match face à Rennes). Nous avons travaillé avec différentes méthodes. Selon mon expérience, il est impossible de s’entraîner. Si on arrive aux tirs au but, je vais demander à mes joueurs qui est prêt. Il y a des spécialistes, mais selon le contexte… J’espère qu’on va être capable de gagner en 90 minutes», a-t-il expliqué en conférence de presse.