Julian Alvarez demande son départ de Manchester City, Harry Maguire raconte sa descente aux enfers

Julian Alvarez mécontent

Selon The Athletic, Julian Alvarez a fait part à Manchester City de son envie de quitter le club. L’attaquant argentin en a assez de ne pas être considéré comme un titulaire incontesté et souhaite travailler dans un climat plus doux. Un éventuel transfert à l’Atlético de Madrid prend de l’ampleur. Mais comme l’explique le Mundo Deportivo, le club mancunien ne facilitera pas son départ. Les Citizens évaluent leur numéro 9 à environ 70 millions d’euros, un montant pouvant s’élever à 90 millions avec bonus.

Harry Maguire se livre

Dans le Daily Mail, Harry Maguire s’est livré après des derniers mois très compliqués pour lui. Il a notamment confié avoir raté la finale de la FA Cup et l’Euro 2024 en raison d’une blessure, ce qui a constitué «le moment le plus difficile de sa carrière». Requinqué, l’international anglais l’annonce haut et fort : «je vais me battre à Manchester United». Concernant son avenir, il se dit optimiste. «Si on vient me voir et me dit qu’on ne veut plus de moi, je chercherai des options ailleurs — mais on ne me l’a jamais dit», a-t-il expliqué. L’ancien de Leicester a également affirmé que les spéculations sur le travail d’Erik ten Hag ont saboté la dernière saison des Red Devils.

Dani Olmo est la priorité d’Hansi Flick

Entre Nico Williams et Dani Olmo, le FC Barcelone va devoir faire un choix. Si les journaux espagnols évoquaient une préférence des Blaugranas pour l’ailier de Bilbao, nous sommes en mesure d’affirmer qu’Hansi Flick a donné sa préférence à son compatriote de Leipzig. Le technicien allemand a fait du milieu offensif sa priorité. Selon le Mundo Deportivo, Dani Olmo attend des nouvelles de sa possible signature au Barça. Au sujet de Nico Williams, nous sommes à même de confirmer que le PSG reste bel et bien sur le coup.