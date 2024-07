Barça : dix stars ne feront pas le voyage aux États-Unis !

Le FC Barcelone d’Hansi Flick va s’envoler vers les États-Unis pour disputer sa tournée américaine. Pour cette série de matchs préparatoires, où ils affronteront notamment le Real Madrid, les Blaugranas ont laissé une dizaine de joueurs majeurs sur la touche.

Lamine Yamal et Ferran Torres sont en vacances. Ronald Araujo, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong et Alejandro Baldé, sont quant à eux toujours blessés. Enfin, Fermín López, Eric Garcia et Pau Cubarsí participent de leur côté aux Jeux Olympiques avec la Roja. Jules Koundé avait lui aussi la possibilité de rester en vacances jusqu’à la reprise, mais sur demande personnelle, il participera bel et bien à la tournée américaine du Barça.