Racisme, Chelsea : Noni Madueke révèle comment le groupe va gérer le retour d’Enzo Fernandez

L’orage est-il passé pour Enzo Fernandez ? Plus d’une semaine après la publication d’une vidéo mettant en scène le joueur de Chelsea et ses coéquipiers argentins en train d’entonner un chant raciste à l’encontre des joueurs de l’équipe de France, le milieu de terrain se fait relativement discret. Excepté un laconique communiqué d’excuses, plus aucune trace de sa part dans les médias, ni sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, tout le monde reste curieux de savoir comment sera accueilli le champion du monde à son retour à Chelsea, alors que les Frenchies n’avaient guère goûté à ses propos, à l’image de Wesley Fofana. Interrogé par la BBC, l’international espoir anglais, Noni Madueke, a indiqué que «tout ira bien».

La suite après cette publicité

«C’est quelque chose qui se passe entre nous, les joueurs. Enzo va revenir et rejoindre l’équipe, puis tout ira bien», a confié l’ailier de 22 ans. Vainqueur de la Copa América avec l’Argentine le 15 juillet, Enzo Fernandez a bénéficié de semaines de vacances de la part de son club. Il devrait reprendre le chemin de l’entraînement début août.