Les Français de Chelsea demandent des comptes à Enzo Fernandez

L’affaire prend de l’ampleur. Quelques heures après leur sacre en Copa América (1-0 a.p. face à la Colombie), les joueurs argentins ont entonné un chant dans lequel on peut entendre des paroles racistes et transphobes à l’encontre des Français. La vidéo de quelques secondes est filmée depuis le téléphone d’Enzo Fernandez et diffusée en direct sur les réseaux sociaux avant d’être stoppée net. Cette célébration rappelle celles déjà entendues en décembre 2022 lors de leur sacre au Qatar face aux Bleus.

La suite après cette publicité

«Pathétique» a réagi Amélie Oudéa-Castera sur son compte X alors que la FFF a elle décidé de prendre le problème à bras le corps en portant plainte, et en saisissant la FIFA. «Face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et droits humains, le président de la FFF a décidé d’interpeller directement son homologue argentin et la FIFA et de déposer une plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire», écrit le communiqué de la fédération.

À lire

Chelsea va mener une enquête contre Enzo Fernandez

Les Français de Chelsea très agacés par Enzo Fernandez

L’histoire ne s’arrête pas là. Pour certains joueurs argentins qui évoluent avec des Français en club, le retour pourrait être délicat. C’est notamment pour le principal concerné par cette affaire, Enzo Fernandez. Le milieu de terrain de Chelsea évolue avec un important contingent tricolore (Axel Disasi, Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Malo Gusto, Lesley Ugochukwu et Christopher Nkunku) qui commence à être particulièrement sensible à ce comportement problématique, d’après les informations de RMC.

La suite après cette publicité

Le média assure que certains d’entre eux sont particulièrement agacés. La preuve en est, Wesley Fofana s’est même exprimé sur ses réseaux sociaux : « Le football en 2024 : racisme décomplexé ». On peut s’attendre à des explications en privé de la part de l’Argentin, ou un message d’excuse public qui pourrait faire dégonfler cette polémique. De son côté, Chelsea surveille probablement avec attention cette histoire afin d’éviter les tensions au sein de son effectif. Le club n’a pas besoin de cela après avoir manqué ses deux dernières saisons, qui ont vu l’arrivée de tous les joueurs cités dans cet article, dont Enzo Fernandez pour 121 M€.