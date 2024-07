Un nouveau club de Ligue 1 se positionne pour Samuel Gigot !

L’Olympique de Marseille, bien que privé d’Europe la saison prochaine, est bien décidé à enflammer le mercato estival. Depuis le début de cette fenêtre estivale, les dirigeants olympiens ont ainsi officialisé les arrivées de Roberto De Zerbi, Ismaël Koné (Watford), Lilian Brassier (Brest), Mason Greenwood (Manchester United) et plus récemment Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham). Si Valentin Carboni devrait également rejoindre la cité phocéenne et que Derek Cornelius et Kiliann Sildillia sont convoités, la question des départs se pose aussi.

Dernièrement, nous vous révélions à ce titre que la formation phocéenne devait faire face à la situation complexe de certains joueurs ne désirant pas quitter le club. Ainsi et malgré les départs d’ores et déjà actés de Vitinha (Genoa), Iliman Ndiaye (Everton), Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadisiyah), Konrad De la Fuente (Lausanne) et Jonathan Clauss (OGC Nice), l’OM cherche toujours des portes de sortie pour Jordan Veretout, Pau Lopez, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia mais aussi Samuel Gigot. Pour ce denier, une nouvelle piste est d’ailleurs évoquée, ce samedi, par le quotidien L’Equipe.

Lille convoite Gigot…

Arrivé à Marseille en juin 2022 après un prêt de six mois au Spartak Moscou, le défenseur marseillais a d’ores et déjà reçu une belle proposition de Trabzonspor mais également du Stade Rennais, toutes deux avantageuses auxquelles il n’a pas voulu donner suite. Bien décidé à rester sur la Canebière malgré le fait que Roberto De Zerbi ne compte pas forcément sur lui pour la saison à venir, le natif d’Avignon continue, malgré tout, d’attiser les convoitises. Ces dernières heures, le LOSC a ainsi coché son nom pour renforcer sa défense.

Après avoir mis la main sur Thomas Meunier et à l’heure où Samuel Umtiti (30 ans), blessé depuis février, n’est toujours pas opérationnel à cause de son genou gauche récalcitrant, les Dogues - qui ont par ailleurs cédé Leny Yoro à Manchester United - apprécierait donc le profil du droitier d’1m87. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec l’OM mais, surtout, avec le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2025 et pas forcément disposé à quitter le sud de la France…