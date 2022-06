PL : Mohamed Salah élu meilleur joueur de la saison par ses pairs

La PFA a dévoilé ce jeudi les lauréats des prix récompensant le football anglais, masculin et féminin. Meilleur buteur (23 réalisations) et meilleur passeur (13 offrandes) de Premier League cette saison, l'attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah a été désigné Meilleur joueur par ses pairs pour le deuxième exercice après 2017/2018.

Le milieu de terrain de Manchester City Phil Foden a quant à lui remporté le prix de Meilleur jeune joueur, une deuxième récompense individuelle pour lui après le prix décerné par la PL. Enfin, dans l'équipe de la saison, on retrouve principalement des joueurs des Reds (Alisson, Van Dijk, Alexander-Arnold...), des Cityzens (Cancelo, B. Silva, De Bruyne).

