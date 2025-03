Mercato : le retour en grâce de Jean Marcelin ne laisse pas indifférent

Révélé à l’AJ Auxerre en 2018-19, Jean Harisson Marcelin, alors international U20 tricolore, a l’Europe à ses pieds. Le défenseur central réunionnais dispose d’offres de Manchester City et d’Arsenal mais préfère rejoindre l’AS Monaco. Le natif du Port peine à s’imposer sur le Rocher au sein d’un effectif pléthorique et se retrouve prêté au Cercle Bruges en Belgique à deux reprises. La saison passée, il débarque à Bordeaux et subit comme les autres joueurs la situation sportive et financière catastrophique des Girondins.

La suite après cette publicité

À 24 ans et libéré de son contrat, il décide de quitter la France et file du côté du Beitar Jérusalem. Titulaire indiscutable au sein de l’actuel 4e de la Ligat ha’Al (27 matches TCC - 2 buts, 1 passe déc.), Jean Harisson Marcelin impressionne par ses qualités physiques et sa régularité. Qualifié en demi-finale de la coupe d’Israël, le retour en forme du défenseur central ne laisse personne indifférent. À quelques mois du mercato estival, selon nos informations, l’actuel leader de Ligue 2 Lorient ainsi que la formation d’Augsbourg en Bundesliga suivent avec intérêt ses performances…