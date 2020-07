MU-Bournemouth : Paul Pogba et Anthony Martial alignés d'entrée

Dans quelques minutes, Manchester United (5e, 52 points) va affronter Bournemouth (19e, 27 unités) à Old Trafford, dans le cadre de la 33e journée de Premier League. En cas de succès, les Red Devils passeront provisoirement devant Chelsea, quatrième. Les visiteurs, eux, vont tenter de créer l'exploit pour sortir provisoirement de la zone rouge.

Pour cette rencontre, l'entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskjær a décidé de titulariser ses Français Paul Pogba et Anthony Martial. L'homme en forme Bruno Fernandes est aussi dans le onze de départ mancunien. En face, Eddie Howe peut notamment compter sur son duo Solanke-King en attaque.

