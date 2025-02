Châteauroux et Cris s’excusent après la causerie polémique

Bon dernier de National, Châteauroux s’est distingué récemment, mais pas vraiment de la meilleure des manières. Une vidéo de la causerie d’avant-match de son entraîneur, Cris, a fait scandale. « Quand vous allez en boîte, vous trouvez une fille. Tu regardes la fille et t’as envie de la niquer, de sortir, de la draguer, de lui parler. Et aujourd’hui c’est ça, on doit regarder en face pour les niquer. Entre nous, on doit les niquer aujourd’hui. La bite, elle doit être comme ça (il mime un bras contracté), la bite, elle doit être comme ça », déclarait le Brésilien à ses joueurs. Face au tollé provoqué, La Berrichonne a publié un communiqué pour s’excuser. Un communiqué dans lequel Cris fait également son mea culpa et dans lequel on apprend également que c’est le service de communication du club qui a eu la brillante idée de poster cette vidéo polémique.

La suite après cette publicité

«La Berrichonne de Châteauroux souhaite réagir à la vidéo polémique mettant en scène son entraîneur lors de sa causerie d’avant match et diffusée sur les réseaux sociaux. Le club regrette les propos tenus par ce dernier dans un cadre privé, mais tient à exprimer son soutien à son entraîneur, lesdits propos ne reflétant pas les valeurs humaines et professionnelles de Cris. Ce dernier a présenté ses excuses pour ses propos maladroits en déclarant : "Je reconnais que mes propos étaient inappropriés. Mon intention était de motiver mes joueurs, mais je réalise que le langage employé était déplacé et ne reflète pas les valeurs de respect que je défends." Le club estime dommageable que cette vidéo postée par son service communication n’ait pas fait l’objet d’un meilleur discernement sur des conséquences néfastes que cela aurait pu provoquer dans l’espace public. La Berrichonne de Châteauroux comprend les réactions suscitées et s’en excuse. Cependant Cris a toujours démontré un profond respect envers le club, les joueurs et les supporters. La Berrichonne de Châteauroux et son président Benjamin Gufflet tiennent à rappeler leur engagement en faveur du respect de toutes et tous, et notamment des femmes. Le club se concentre désormais sur ses objectifs sportifs et sur le respect des valeurs qui font sa fierté et son rayonnement», peut-on lire sur le communiqué.