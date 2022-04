L'état de santé critique de Mino Raiola prêt à bouleverser l'avenir d'Erling Haaland ?

La suite après cette publicité

Où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? C'est une question qui agite actuellement toute la planète football qui plus est à l'heure où son célèbre agent, Mino Raiola, se trouve dans un état de santé critique. «Je suis outré par les coups de fil de pseudo-journalistes qui spéculent sur la vie d'un homme qui se bat pour survivre», déclarait, à ce titre, un médecin de l'hôpital San Raffaele de Milan à l'agence italienne Ansa en réaction aux fausses informations diffusées récemment. Annoncé mort de façon prématurée et à tord par la presse italienne, l’Italo-Néerlandais traverse, quoi qu'il en soit, des heures douloureuses, lui qui souffre d'une maladie pulmonaire depuis plusieurs mois. De quoi remettre en question l'avenir du cyborg norvégien ? Pas si sûr...

Le plan Haaland ne change pas !

Selon les dernières informations de Sport Bild, la maladie de Mino Raiola ne devrait en rien affecter le futur de l'international norvégien (17 sélections, 15 buts) car le plan de départ du Borussia Dortmund est parfaitement conçu depuis quelques mois maintenant. Courtisé par le Real Madrid, pour qui il donne sa préférence, mais surtout par Manchester City, idéalement positionné dans ce feuilleton, Haaland reste également dans le viseur du Bayern Munich en cas de départ de Robert Lewandowski vers le FC Barcelone. Mais une chose est sûre, Mino Raiola reste le cerveau de l'opération.

Malgré les dernières informations sur son état de santé critique, le média allemand précise que l'influant agent continue toujours de répondre aux appels depuis l'hôpital San Rafaelle de Milan où il se rend quotidiennement depuis Monaco pour se faire soigner de la maladie dont il souffre. Par ailleurs, Sport Bild affirme que tout serait d'ores et déjà prévu, et ce même si la situation venait à s'empirer. Dès lors, si Raiola n’est plus capable d’agir, d'autres proches de son agence tels que son neveu Vincenzo, son fils Marco ou José Fortes Rodriguez pourraient alors intervenir pour finaliser le transfert.

Dortmund confirme la présence d'une clause de résiliation !

Symbole des précautions nécessaires prises dans ce dossier, le clan Haaland s’est rendu à Monaco pas plus tard que dimanche dernier et c’est bien là que les pourparlers cruciaux auraient pu avoir lieu. Alors avec Raiola à ses côtés ou sans lui, rien ne semble aujourd'hui empêcher le buteur des Marsupiaux de voler vers de nouveaux cieux. Attendant un signe des Merengues, celui qui peut se targuer de 25 buts et 8 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison reste donc plus que jamais sur le départ. Un dénouement également renforcé par le discours du PDG de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, dans l'émission «19:09 Talk» du quotidien Ruhr Nachrichten et de Radio 91.2.

Et pour cause. Confirmant l'existence d'une clause de résiliation dans le contrat de son protégé sans valider le montant de 75 millions d'euros souvent relayé, le dirigeant du BvB n'a ainsi fait que renforcer la probabilité d'un départ d'Haaland lors du prochain mercato estival. «Tout d’abord, nous devons faire savoir que nous avons besoin d’un nouvel Erling Haaland. En fin de compte, la vérité est que nous lui avons donné une clause de résiliation sinon il serait allé à Manchester United. Il a une décision à prendre, elle finira par venir. L’important, c’est que nous puissions trouver son remplaçant. Si le Borussia Dortmund peut faire une chose, c’est de trouver son successeur. Une équipe gagne toujours plus qu’un joueur», a précisé en ce sens Watzke. Reste donc désormais à connaître l'heureux élu qui pourra s'offrir les services du serial buteur de Dortmund.