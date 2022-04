Mino Raiola dans un état grave

Drôle d'après-midi en Italie. Il y a un peu moins d'une heure, de nombreuses publications ont annoncé le décès de Mino Raiola après une lutte intense face à la maladie, lui qui avait été hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers temps. Seulement, un peu plus tard, de nouvelles informations ont commencé à fleurir, démentant le décès du superagent de 54 ans.

Si des proches ont donc rapidement nié les informations concernant sa mort, le principal concerné a aussi tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux. « Mon état de santé actuellement pour ceux qui se le demandent : énervé parce que c'est la deuxième fois qu'ils me tuent en quatre mois. J'ai aussi l'air de pouvoir ressusciter », a ironisé le sulfureux agent italien.

Seulement, il reste dans un état critique, lui qui souffre d'une maladie pulmonaire qui lui cause de sacrés pépins de santé depuis des mois déjà. « Je suis outré par les coups de fil de pseudo-journalistes qui spéculent sur la vie d'un homme qui se bat pour survivre », a déclaré un médecin de l'hôpital San Raffaele de Milan à l'agence italienne Ansa.

Un décès annoncé à tort par la presse italienne donc, avec une fausse information qui s'est très vite répandue sur les réseaux sociaux, à tel point que le Real Madrid a publié un message de condoléances sur les réseaux sociaux, pensant qu'il était vraiment décédé. Maintenant, plus qu'à espérer que l'agent de Marco Verratti et de bien d'autres stars s'en sorte rapidement...

