Feyenoord - Inter Milan : les compositions officielles

Ce mercredi la Ligue des Champions se poursuit avec les 1/8e de finale de la compétition et un match aller entre le Feyenoord et l’Inter Milan. A domicile, les Néerlandais s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Timon Wellenreuther comme dernier rempart derrière Jeyland Mitchell, Thomas Beelen, David Hancko et Hugo Bueno. Jakub Moder est placé en sentinelle avec Gijs Smal à ses côtés et Igor Paixão en meneur de jeu. Plus haut, Julián Carranza est placé en pointe avec Anis Hadj Moussa et Ibrahim Osman dans les couloirs.

De son côté, le club italien opte pour un 3-5-2 avec Josep Martinez dans les cages. Devant lui, on retrouve Benjamin Pavard, Stefan de Vrij et Francesco Acerbi en défense. Nicolo Barella et Piotr Zielinski épaulent Kristjan Asllani dans l’entrejeu avec Denzel Dumfries et Alessandro Bastoni dans des rôles de pistons. En pointe, Lautaro Martinez est épaulé par Marcus Thuram.

Les compositions

Feyenoord : Wellenreuther – Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno – Smal, Paixão, Moder – Hadj Moussa, Carranza, Osman

Inter Milan : J. Martinez – Pavard, De Vrij, Acerbi – Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni – Thuram, L. Martinez