PSG : Luis Enrique fou de joie d’avoir battu ce record imbattable

Après avoir tristement concédé le match nul sur la pelouse de la Beaujoire ce mardi soir (1-1) contre le FC Nantes, dans le cadre du match en retard de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a vu sa série de victoires à l’extérieur s’interrompre, sans pour autant perdre son invincibilité. Avec 39 déplacements consécutifs sans défaite en Ligue 1 (30 victoires, 9 nuls), le club parisien établit un nouveau record historique parmi les cinq grands championnats européens, dépassant l’AC Milan des années 1991-1993 (38).

«C’est important de parler de ce record, des joueurs de l’époque. On égale le Milan. On parle du record de l’invincibilité de l’extérieur. Capello et Sacch, ça a duré 3 saisons. Ce n’était pas un objectif au départ mais cela montre que le club s’améliore. Un but, c’est une grande erreur mais le football est fait d’erreur. Il y a eu beaucoup de choses positives. Une équipe de notre niveau ne doit pas faire d’erreur. On peut encore s’améliorer et faire encore mieux. On aurait dû gagner le match et sur un détail, ça fait la différence. Il reste encore plein de compétitions. Je ne compte pas le Mondial des clubs car c’est presque la saison prochaine mais on va continuer à travailler pour se préparer dans cette fin de saison»