Georges Mikautadze fait une grosse déclaration concernant son avenir !

Courtisé par plusieurs grands clubs français comme nous vous l’annoncions précédemment, Georges Mikautadze a éclos aux yeux du monde entier avec la Géorgie pendant cet Euro. Meilleur buteur de la compétition à égalité avec Ivan Schranz et Jamal Musiala, le joueur du FC Metz n’en finit plus d’attirer les convoitises. Après la défaite de son pays face à l’Espagne (4-1), le joueur s’est exprimé concernant son avenir : «cela m’ouvre à toute l’Europe, je montre mes qualités ici, ça me fait plaisir. Maintenant je vais partir en vacances puis on verra. Ma décision n’est pas encore prise».

La suite après cette publicité

Une déclaration qui change pas mal de choses pour celui qui avait précédemment annoncé vouloir continuer sa carrière en Ligue 1. Annoncé très proche de l’AS Monaco récemment, le Géorgien laisse donc planer le doute concernant son avenir. Au plus grand plaisir du FC Metz qui voit sa côte grimper un peu plus chaque jour.