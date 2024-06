Mercato : Georges Mikautadze affole la Ligue 1 !

«C’est incroyable, c’est magnifique, c’est des émotions qu’on ne peut pas décrire, ce sont des émotions historiques, exceptionnelles. On est très contents d’être passés en huitièmes de finale». Mercredi à l’issue de la qualification historique de la Géorgie pour les 1/8es de finale de l’Euro, Georges Mikautadze était en plein rêve. En grande difficulté durant l’automne 2023 à l’Ajax Amsterdam, le buteur géorgien était loin d’imaginer ce qui allait lui tomber dessus en 2024.

La suite après cette publicité

Auteur de 11 buts en 17 matches de L1 avec Metz en cinq mois, étincelant avec la Géorgie à l’Euro avec l’Allemagne (3 buts et une passe décisive soit la meilleure performance en phase de poules de l’Euro depuis 2016 et Gareth Bale), la machine Mikautadze est insatiable et rien ne semble pouvoir l’arrêter. Une aubaine pour le FC Metz qui a levé l’option d’achat qu’il possédait sur le roi Georges à la fin du mois de mai. Bien que relégué en Ligue 2, le club lorrain est assuré de faire une sacrée plus-value grâce aux performances du joueur en Allemagne et se régale à chaque match XXL de son attaquant, dont la cote ne cesse d’augmenter sur le marché des transferts.

À lire

Copa América : Monaco condamne les insultes racistes envers Folarin Balogun

Aucun accord en vue, mais de nombreux clubs français sur le coup

A chaque but, passe décisive ou action de choix avec la Géorgie, la valeur du joueur augmente (on parle ici d’un montant supérieur à 20 M€). Pour le moment, pas de quoi faire reculer les nombreux clubs (Rennes, Lens, l’OL, l’OM) qui sont sur le coup et qui espèrent rafler la mise. Aucun d’entre eux n’a pris l’avantage et n’a conclu d’accord avec le joueur et encore moins avec le FC Metz selon nos informations.

La suite après cette publicité

De son côté, l’AS Monaco, qui apprécie le joueur et qui a discuté le mois dernier avec les représentants du joueur, n’a pas plus d’accord avec le joueur même s’il se montre toujours très chaud sur le dossier, comme nous l’a indiqué une source monégasque ces dernières heures. Si Georges Mikautadze a assuré il y a quelques jours qu’il avait fait son choix quant à son futur club, la vérité est un peu plus compliquée. Une chose est sûre, la nouvelle coqueluche du football européen veut rester en Ligue 1 et en a fait une priorité. La bataille entre clubs français est loin d’être terminée…