Georges Mikautadze a tranché pour son avenir

Relégué en Ligue 2 avec le FC Metz, Georges Mikautadze a bel et bien été racheté par les Grenats après son prêt en provenance de l’Ajax mais il va quitter la Moselle cet été. L’attaquant est très courtisé, par Monaco, l’OL ou encore le Stade Rennais. Le club asémiste tient la corde dans ce dossier mais rien n’a encore été annoncé officiellement.

En réalité, le choix a déjà été effectué et tout semble bouclé à en croire les déclarations du joueur à beIN Sport, juste avant le coup d’envoi de Turquie-Géorgie. « Oui ça me soulage, maintenant tu sais où tu vas aller. Il ne reste plus qu’à se concentrer sur cet Euro. Où je vais aller ? (rires) En France », assure l’international géorgien. Il n’y a plus qu’à attendre.