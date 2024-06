L’AS Monaco étudie d’autre pistes en cas d’échec du dossier Mikautadze

Wissam Ben Yedder parti après cinq ans passés au club, l’AS Monaco s’est mis en quête d’un attaquant pour épauler Breel Embolo, buteur à l’occasion de l’entrée en lice de la Suisse à l’Euro, et Folarin Balogun la saison prochaine. Une cuvée déjà importante qui verra le club retrouver la prestigieuse Ligue des Champions. S’il n’est pas simple de remplacer un joueur aux statistiques impressionnantes (118 buts en 201 matches toutes compétitions confondues), Thiago Scuro et la cellule de recrutement de l’ASM ont rapidement fait de Georges Mikautadze (13 buts en 20 matches de L1) une priorité dans le secteur offensif. Alors que certains médias annonçaient il y a quelques jours un accord entre l’attaquant international géorgien et le club de la Principauté, le principal intéressé démentait lui-même quelques heures plus tard ne pas avoir encore choisi son club.

Selon nos informations, des discussions ont eu lieu entre Thiago Scuro et les représentants du joueur il y a quelques jours, mais aucune avancée significative n’a eu lieu depuis. Si l’attaquant du FC Metz va quitter la Lorraine dans les prochains jours, qu’il souhaite rester en France et qu’il a clairement envie de rejoindre Monaco, cela ne fait pas tout. Alors que les discussions semblent actuellement dans l’impasse entre le club et les représentants du joueur, l’AS Monaco analyse ainsi d’autres pistes.

Le profil de Kalimuendo plait beaucoup à Monaco

Selon nos informations, Arnaud Kalimuendo ne laisse clairement pas le club de la Principauté indifférent. Le jeune (22 ans) attaquant international espoir U23 tricolore, appelé par Thierry Henry pour disputer les Jeux Olympiques à Paris cet été, dispose désormais d’une solide expérience en Ligue 1 (36 buts et 14 passes décisives depuis le début de sa carrière en L1) et l’ASM verrait en lui un attaquant capable d’apporter un vrai plus sur le front de l’attaque. Si la première partie de saison n’a pas été à la hauteur de son talent, à l’image de son équipe, la seconde, à partir du mois de décembre, a été d’un meilleur niveau avec 8 buts et 3 passes décisives sur les 16 derniers matches pour le plus grand bonheur des supporters du club breton.

Mais aujourd’hui, avec un nouveau cycle sportif porté par le nouveau directeur sportif Frederic Massara, personne n’est intransférable à Rennes. De quoi susciter l’intérêt de nombreux clubs pour Kalimuendo du côté de l’Allemagne, mais aussi et surtout de Monaco. Le joueur, de son côté, n’a pas manifesté publiquement d’envie d’ailleurs, mais la perspective d’évoluer dans un club qualifié en Ligue des Champions et qui dispose dans ses rangs de formidables pourvoyeurs de ballons tels que Minamino, Golovin, Ben Seghir ou encore Akliouche, pourrait séduire l’international olympique tricolore. Suffisant pour envoyer le joueur formé au PSG du côté du Rocher ? C’est encore prématuré, d’autant que l’attaquant rennais, dont la valeur oscille autour des 20 M€, n’est pas seul sur la short-list monégasque.