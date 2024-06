L’AS Monaco encore loin d’avoir bouclé Georges Mikautadze

Georges Mikautadze est l’attaquant que tout le monde s’arrache en ce début de mercato ! Il faut dire que s’il appartient désormais définitivement à Metz, l’attaquant international géorgien, qui va disputer l’Euro avec son pays en Allemagne, va rester en France, mais n’évoluera pas dans l’antichambre de l’élite comme il l’a d’ailleurs avoué au compte Geo Team. «Je vais rester en France, mais je ne connais pas encore le club. Ce sera bientôt clair» En coulisse, la bataille fait rage autour de l’éphémère attaquant de l’Ajax Amsterdam comme nous vous le révélions il y a quelques jours.

Hormis le PSG, il n’y a pas un club de L1 qui n’a pas songé de près ou de loin à s’attacher des services du roi Georges. Mais les demandes salariales du joueur ainsi que l’indemnité de transfert réclamée par le club mosellan ont refroidi bien des ardeurs. À commencer par l’OM qui est parti sur d’autres pistes. Si bien qu’ils ne sont plus qu’une poignée de clubs à pouvoir espérer arracher le gros lot.

Monaco très bien placé, mais pas assuré de remporter la mise

L’AS Monaco fait bien évidemment partie des clubs les plus intéressés et même l’un des plus chauds pour tenter d’arracher l’homme aux 13 buts en 20 matches de L1. Le club du Rocher souhaite en faire le successeur naturel de Wissam Ben Yedder qui vient de quitter la Principauté après cinq saisons à l’ASM. Si des discussions ont bel et bien eu lieu entre les représentants du joueur et Thiago Scuro, aucun accord n’a été trouvé. Mikautadze n’est bien évidemment pas insensible aux charmes de la Principauté et de son club de football.

Si le projet sportif avec en ligne de mire la Ligue des Champions l’attire, il n’a pour l’instant pas fait son choix comme il a tenu à l’expliquer ce soir par le biais d’une story instagram répondant à un article de L’Equipe qui indiquait qu’il avait choisi l’AS Monaco. «Bonjour à tous, petite info par rapport à mon transfert. Je n’ai toujours pas fait mon choix concernant mon futur club, je serai ravi de vous annoncer ma décision. Merci à tous» Un démenti en bonne et due forme nécessaire, d’autant que plusieurs clubs sont encore en lice pour arracher l’attaquant messin.

Rennes et Lens partent de très loin, l’OL avance ses pions

Selon nos informations, le Stade Rennais adore le profil du joueur, à commencer par Frederic Massara, le nouvel homme fort du mercato du club breton. Le RC Lens est là aussi mais part quant à lui de bien plus loin (le RCL doit dégraisser avant de pouvoir acheter), mais veut croire en ses chances sous l’impulsion d’un Pierre Dréossi qui connaît parfaitement le joueur pour l’avoir côtoyé à Metz. Comme nous vous l’expliquions la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais verrait bien en Mikautadze un remplaçant idéal d’un Alexandre Lacazette, en partance pour l’Arabie saoudite.

Selon nos informations, le club rhodanien a même décidé de passer la vitesse supérieure en proposant un gros salaire au joueur, malgré le spectre de la DNCG. De quoi faire réfléchir le natif de… Lyon qui veut se laisser le maximum de portes ouvertes, surtout avec l’Euro qui va rapidement commencer. Les prochains jours / semaines s’annoncent épiques pour un joueur qui est à la croisée des chemins et qui devra trouver le club idéal pour exprimer ses qualités au plus haut niveau.