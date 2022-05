Leipzig : Dominik Szoboszlai vers la Real Sociedad ?

Selon Bild, la Real Sociedad négocierait pour recruter l’attaquant du RB Leipzig, Dominik Szoboszlai. Le club de San Sebastian a terminé sixième de Liga cette saison et jouera donc la Ligue Europa l'année prochaine, c'est pourquoi la formation espagnole aimerait se renforcer en recrutant le Hongrois de 21 ans qui cherche plus de temps de jeu.

D’après le quotidien allemand, il y aurait de bonnes discussions entre le joueur et le club espagnol et les détails devraient être clarifiés dans les prochains jours, la Real devra ensuite trouver un accord avec Leipzig pour un prêt ou un transfert. Cette saison le club allemand avait prêté Alexander Sørloth à la Sociedad. Cette année Szoboszlai a disputé 44 matches avec la formation saxonne, inscrit dix buts et délivré neuf passes décisives.