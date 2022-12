Barça : la prolongation d'Alejandro Baldé est imminente

La suite après cette publicité

Après avoir découvert le monde professionnel la saison passée, le latéral gauche du FC Barcelone Alejandro Baldé devrait bien s'inscrire dans la durée à en croire les informations de Sport. En effet, le média catalan affirme que le défenseur de 19 ans devrait prolonger son bail avec la formation catalane, actuellement leader du championnat espagnol après 14 journées disputées, mais l'inscription de son nouveau contrat dans la liste de la Liga n'est pas encore certaine.

Le joueur né et formé à Barcelone, international espagnol depuis la Coupe du Monde au Qatar (4 sélections), devrait donc s'engager pour les cinq prochaines saisons avec les Blaugranas, soit jusqu'en 2027. Son nouveau contrat inclurait d'ailleurs une clause libératoire de 500 millions d'euros, comme pour les recrues estivales Franck Kessié ou encore Andreas Christensen. Cette saison, Alex Baldé a déjà disputé 16 rencontres entre la Liga et la Ligue des Champions (dont 13 en tant que titulaire) pour 0 but et 3 passes décisives.