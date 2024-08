Chelsea vise un dégraissage à 238 M€

On dit que l’appétit vient en mangeant. À Chelsea, Todd Boehly et ses équipes ne sont visiblement pas encore rassasiées, malgré plus de 1,75 milliard d’euros déboursés depuis l’arrivée de la nouvelle direction il y a quelques années. Cet été, les Blues ont déjà recruté une dizaine de joueurs. Le dernier arrivé est Pedro Neto et il a coûté 63 M€ (bonus compris). Mais les pensionnaires de Stamford Bridge ont encore un petit creux et veulent s’offrir João Félix (Atlético de Madrid). Très actifs dans le sens des arrivées, les Londoniens vont devoir passer la seconde en ce qui concerne les départs.

Ce n’est pas un secret, ils doivent vendre plusieurs joueurs, eux qui ont souvent été dans le viseur du fair-play financier ces dernières années. À l’heure actuelle, 50 joueurs sont encore sous contrat et Enzo Maresca aimerait réduire son groupe à 25 joueurs. Il va donc falloir donner un grand coup de balai. Ainsi, le Daily Mail explique ce mardi que le club pousse pour le départ d’au moins neuf joueurs d’ici à la fin du mercato d’été 2024. L’idée est de récupérer environ 238 M€. Parmi les éléments indésirables, on retrouve, sans surprise, Romelu Lukaku.

Le départ de Big Rom se précise

Le Belge est prêté pratiquement chaque été. Cette fois-ci, il devrait s’en aller définitivement, lui qui est dans le viseur d’Antonio Conte à Naples. Pendant longtemps, la presse sportive a évoqué un possible troc avec Victor Osimhen. Mais le buteur des Partenopei ne croule pas sous les offres. Qu’importe, le Napoli a décidé d’accélérer. La Gazzetta dello Sport évoque une proposition de 30 M€ (bonus compris) pour Big Rom. De son côté, le Daily Mail indique que Chelsea espérait en tirer environ 35 M€.

Comme lui, Trevoh Chalobah, dont le nom est cité à Crystal Palace, est sur le départ. Pour lui, les Blues comptent récolter environ 30 M€. Armando Broja, qui est sur la short-list de Stuttgart et Wolverhampton, est disponible pour un peu plus de 11 M€. Il faudra mettre plus sur la table pour arracher Raheem Sterling aux Anglais. Courtisé par la Juventus, l’attaquant ne sera pas retenu en cas de bonne offre. Par bonne offre, Chelsea entend au moins 35 M€. Idem pour Carney Chukwuemeka.

Des ventes espérées rapidement

L’écurie de Premier League attend un peu plus de 11 M€ pour Kepa Arrizabalaga. Ce dernier aimerait retourner au Real Madrid pour occuper le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Son avenir dépend d’un départ d’Andriy Lunin. Concernant David Datro Fofana, les Anglais attendent un chèque d’environ 18 M€. Leicester est sur le coup Ben Chilwell, dont le salaire est important, ne sera pas retenu si une bonne offre arrive dans les bureaux de Chelsea. Pour lui, il faudra mettre environ 23 M€.

Pour Conor Gallagher, les Blues veulent un peu plus de 40 M€. Alors qu’un départ à l’Atlético était quasiment bouclé et qu’un accord a été trouvé, le dossier traîne en longueur depuis quelques joueurs. Le joueur est bien à Madrid, mais les Colchoneros doivent d’abord vendre. Après l’échec de la vente de Samuel Omorodion aux Blues, c’est finalement João Félix qui pourrait donc retourner à Londres. Là-bas, Todd Boehly et ses équipes ont fait de Chelsea une véritable plaque tournante du mercato.