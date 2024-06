EdF : Didier Deschamps vole au secours d’Antoine Griezmann

Facteur X de l’équipe de France en 2016, 2018 et 2022, Antoine Griezmann traverse pour le moment l’Euro 2024 anonymement. Une baisse de régime qui avait invité Didier Deschamps à le faire souffler et à le mettre sur le banc pour le dernier match de poule face à la Pologne. Invité à s’exprimer sur la forme de son joueur, le sélectionneur des Bleus a protégé son joueur et tenu à rassurer sur ce qu’il était capable de faire.

«Comment le remettre en selle et retrouver de sa superbe ? On a l’impression que vous parlez d’un joueur à la rue complet. Sur le deuxième match contre les Pays-Bas, en restant factuel, il a deux occasions, s’il la met, ça y est, c’est fini, il n’y a plus de débat, même si je sais que si un débat est fini, vous en trouverez un autre… Antoine, je sais ce qu’il est capable de faire, a rappelé le sélectionneur tricolore au micro de Téléfoot. Voilà, il y avait un troisième match, je lui ai parlé, je l’ai fait souffler aussi. Lloris s’est remis en question, Pogba… Tous à un moment ou à un autre. Je prends compte sur le moment, par rapport aux autres joueurs, et ce que je considère pour le bien de l’équipe.»