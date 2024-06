Équipe de France : Antoine Griezmann l’a vraiment mauvaise !

Olivier Giroud n’est pas le seul cadre tricolore à traîner son spleen en cet Euro 2024. Si l’attaquant milanais - bientôt au Los Angeles FC en MLS - est déçu de sa gestion par Didier Deschamps, Antoine Griezmann traverse une situation similaire. La star de l’Atlético de Madrid a par exemple été laissée sur le banc contre la Pologne, avant de réaliser une entrée en jeu plutôt quelconque.

Et Le Parisien fait des révélations assez fortes sur sa situation ce jeudi. On apprend que le joueur souhaitait jouer d’entrée face à la Pologne, puisqu’il estime que l’enchaînement de matchs l’aide à rester dans le rythme. Rien de surprenant jusque-là. Mais le média rajoute un détail un peu plus inquiétant : sa relation avec Deschamps ne serait plus la même que par le passé. Il y aurait ainsi eu une sorte de distanciation entre le numéro 7 des Bleus et le sélectionneur national lors de ce rassemblement en Allemagne.

Griezmann fait grise mine

Souvent agacé lorsqu’il est interrogé à son sujet en conférence de presse, l’entraîneur tricolore ne semble plus considérer Griezmann comme le premier nom à inscrire sur la feuille lorsqu’il prépare sa composition. On ne peut pas encore parler de clash entre les deux hommes, puisqu’ils se respectent toujours énormément, précise le journal. Mais le joueur l’a mauvaise.

Son déclassement frustre clairement le Madrilène, qui n’a pas vraiment apprécié sa gestion et qui est donc très frustré. Même s’il faut dire que lors des deux premiers matchs de cet Euro, face à l’Autriche et aux Pays-Bas, Grizi n’a pas vraiment été au niveau dans l’entrejeu des Bleus. Sera-t-il titulaire face à la Belgique ? Rendez-vous lundi… Mais nul doute qu’une mise sur le banc dans un match d’un tel enjeu serait un message très fort envoyé par Deschamps au Colchonero…