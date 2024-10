Ballon d’Or 2024 : Harry Kane réagit à l’absence de Kylian Mbappé

La cérémonie du Ballon d’Or 2024 a lieu ce lundi soir au Théâtre du Châtelet. Si le précieux Graal sera donné en fin de soirée, il y a bien d’autres distinctions prévues au programme dans ce gala historique annuel organisé à Paris. Parmi ces trophées additionnels, le trophée Gerd Müller 2024 récompense ainsi le meilleur buteur de la saison écoulée, en club et en sélection. Une distinction finalement partagée puisque Harry Kane et Kylian Mbappé - forts de 52 buts au total sur la saison - ont été sacré tous les deux. Co-lauréat en compagnie du Madrilène, absent ce lundi soir, l’Anglais est d’ailleurs revenu sur le choix du Bondynois de ne pas venir à cette 68e édition du Ballon d’Or.

La suite après cette publicité

«C’est super d’être là ce soir et d’être distingué. C’est la première fois que je remporte ce trophée, c’est incroyable. C’était ma première saison au Bayern Munich, donc c’est une belle manière de la récompenser. Je pense que je peux faire encore mieux cette saison et remporter à nouveau ce trophée, et je suis très bien parti pour l’instant. (Concernant Kylian Mbappé) C’est sa décision personnelle de ne pas être présent. Nous avons tous les deux réalisé une très bonne saison et, comme moi, il a marqué 52 buts. C’est un grand honneur d’être récompensé. Il faudra lui demander pourquoi il était absent, mais c’est un honneur d’être là ce soir en tout cas», a ainsi déclaré le buteur du Bayern.