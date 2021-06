Angleterre - Allemagne : les compositions officielles

Les huitièmes de finales de l'Euro 2020 se poursuivent ce mardi avec notamment un match entre l'Angleterre et l'Allemagne. A domicile, les joueurs de Gareth Southgate vont tenter de prendre leur destin en main à Wembley et s'alignent en 3-4-3. Jordan Pickford prend place dans les cages derrière Kyle Walker, John Stones et Harry Maguire. Les rôles de pistons sont attribués à Kieran Trippier et Luke Shaw. Declan Rice et Kalvin Philipps assurent le double pivot tandis que Bukayo Saka, Harry Kane et Raheem Sterling forment l'attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Allemagne s'organise dans un 3-4-3 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Mattias Ginter, Mats Hummels et Antonio Rüdiger. Joshua Kimmich et Robin Gosens évoluent en pistons tandis que Toni Kroos et Leon Goretzka assurent le double pivot. Thomas Müller est accompagné par Kai Havertz et Timo Werner sur le front de l'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Rice, Phillips, Shaw - Saka, Kane, Sterling

Allemagne : Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Werner

Angleterre - Allemagne : votre premier pari remboursé jusqu'à 150€. La victoire de l’Angleterre peut vous rapporter 250€, celle de l’Allemagne 305€. Créez votre compte Unibet aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. Si vous perdez votre pari, vous êtes remboursé.