Christopher Nkunku garde l'équipe de France en ligne de mire

Auteur d'un excellent début de saison avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku a déjà inscrit 9 buts et délivrées 5 passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui l'un meilleurs joueurs d'Europe en ce début de saison. Impliqué sur 14 buts en 15 matches, il est également le deuxième Français le plus décisif dans les cinq grands championnats, juste derrière Karim Benzema (Real Madrid, 19) et à égalité avec Kylian Mbappé (Paris SG, 14).

L'ancien Parisien comprend qu'il doit prouver sa régularité afin de convaincre un peu plus le staff technique de Didier Deschamps : «c'est un rêve de gamin. Voilà, je sais que le sélectionneur et son staff regardent les matches. C'est à moi de garder un niveau de performance haut et régulier et c'est ça qui va sûrement m'amener un jour en équipe de France», a-t-il expliqué au micro de TF1. Le message est passé.