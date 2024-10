Maroc, Monaco : la pépite Eliesse Ben Seghir écrase tout son sur passage

En mars 2024, Eliesse Ben Seghir décidait de trancher sur son choix de sélection. La jeune pépite de l’AS Monaco, convoitée par l’équipe de France, choisissait finalement de représenter le Maroc et les Lions de l’Atlas. « Le choix a été compliqué, mais mûrement réfléchi. (…) J’ai fait ce choix par rapport à mes racines, mes deux parents sont Marocains. Le choix n’a pas été évident, mais celui des racines l’a emporté. C’est un choix qui peut paraître audacieux à mon âge, mais pourquoi attendre quand on sait ce que l’on veut. Je sais ce que je veux, j’ai fait ce choix et je l’assume. Rejoindre l’équipe du Maroc est une grande opportunité. Quand le sélectionneur t’appelle, c’est très difficile de refuser», expliquait-il en conférence de presse. Depuis, le jeune talent de 19 ans continue sa progression et de confirmer tout son potentiel.

La suite après cette publicité

Considéré comme l’un des plus gros talents du centre de formation monégasque avec Maghnes Akliouche, Eliesse Ben Seghir a rapidement gagné la confiance d’Adi Hütter. Gêné par des pépins physiques la saison dernière, il est revenu en forme cette saison. Pourtant, sa préparation estivale avait débuté par des Jeux Olympiques avec le Maroc et une médaille de bronze. Pas de quoi se reposer. Ensuite, le natif de Gassin a enchaîné avec la Ligue 1 et s’est très vite installé dans le onze performant du coach autrichien. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 7 rencontres, Ben Seghir monte en puissance et ne semble pas encore avoir de limites. Et il le confirme en sélection marocaine.

À lire

Qualifs CAN 2025 : le Maroc se promène contre la République centrafricaine, Guirassy guide encore la Guinée

De plus en plus efficace dans son jeu

Sous la houlette de Walid Regragui, le milieu de terrain est très vite devenu un élément indiscutable aussi. Lors de cette trêve internationale, Ben Seghir s’est même installé en tant que leader offensif de l’équipe, profitant des absences pour blessures de Brahim Diaz et Hakim Ziyech. Rien que ça. Face à la Centrafrique ce mardi, il s’est illustré avec un doublé en deux minutes, portant son total à 3 buts et 1 passe décisive en 6 petites sélections. De quoi se mettre tout le public marocain dans la poche, mais aussi son sélectionneur Walid Regragui. «Eliesse Ben Seghir est un très grand talent pour moi. J’ai tout fait lors des deux dernières années pour le ramener. À condition qu’il continue de travailler et garde les pieds sur terre. Il a écouté les conseils. Il est allé dans le dernier carré et avec plus de profondeur. Il va grandir avec l’équipe. On a de la chance de le récupérer», a-t-il ainsi confié.

La suite après cette publicité

Cette montée en puissance du jeune marocain arrive à point nommé pour l’AS Monaco qui peut donc continuer de miser sur lui cette saison. En espérant pour le club et le joueur qu’il continue à être épargné par les blessures. Car Adi Hutter semble de plus en plus satisfait du contenu et de la régularité d’Eliesse Ben Seghir. «L’année dernière, Hütter voulait que je défende un peu plus, il fallait que je rajoute ça à ma palette. Et aujourd’hui, je travaille offensivement et défensivement pour aider l’équipe, car parfois il y a des matches où il faut un peu plus défendre qu’attaquer», confiait le joueur il y a quelques semaines. Une chose est sûre, en continuant sur ce rythme, Eliesse Ben Seghir peut vite continuer son ascension et devenir un joueur confirmé du championnat de France. Et tout ça à seulement 19 ans.