PSG : le onze de légende de Presnel Kimpembe

2020 est une année particulière pour le Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale fête ses 50 ans d'existence et à cette occasion, Presnel Kimpembe a été invité à donner son onze de légende des Rouge et Bleu. Pur produit de la formation parisienne, le défenseur a forcément des souvenirs bien marqués par des joueurs passés au club.

Dans les buts, c'est un de ses anciens coéquipiers qui prendra place puisqu'il s'agit de Gianluigi Buffon. La charnière centrale sera composée d'Antoine Kombouaré et Bruno NGotty. Au poste de latéral gauche, on retrouve Maxwell et à droite c'est Christophe Jallet qui est choisi. Dans ce 4-4-2 losange, Thiago Motta est aligné en pointe basse. À ses côtés, on retrouve Nenê et Youri Djorkaeff. Ronaldinho est positionné en numéro 10, juste derrière Pedro Miguel Pauleta et George Weah.