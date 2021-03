Le FC Barcelone formule une offre pour Sergio Agüero !

La suite après cette publicité

Recruté à l'été 2011 en provenance de l'Atlético de Madrid contre un chèque de 40 millions d'euros, Sergio Agüero devait être le nouvel emblème des Sky Blues. Et si les blessures ont souvent touché l'attaquant argentin, son bilan est tout à fait somptueux. Meilleur buteur de l'histoire du club avec 256 buts (+73 passes décisives) en 381 matches, l'Argentin a aussi remporté 4 Premier League (2012, 2014, 2018 et 2019), 1 FA Cup (2019) et 5 Carabao Cup (2014, 2016, 2018, 2019 et 2020). Un brillant palmarès pour le finaliste de la Coupe du monde 2014 qui lui vaut une place au sommet des légendes du club mancunien.

Cependant, l'exercice actuel est vécu tel un fantôme par le natif de Buenos Aires. Seulement utilisé à 11 reprises dont 2 titularisations, il a marqué 2 buts. Victime d'une blessure au genou et de nombreux petits pépins physiques, il a été relégué doucement, mais sûrement en tant que remplaçant. Sous contrat jusqu'en 30 juin 2021, il voit l'espoir d'une prolongation s'éloigner de plus en plus. Dès lors, il est en possibilité de négocier avec d'autres clubs depuis le mois de janvier. Et justement, le FC Barcelone entend bien en profiter.

Le PSG aussi en embuscade

Tout juste nommé, le nouveau président du FC Barcelone Joan Laporta veut convaincre rapidement Lionel Messi de rester. C'est pourquoi selon les informations de TyC Sports, le club catalan a formulé une offre envers l'attaquant argentin de Manchester City. Entre une situation contractuelle avantageuse - qui permettrait au FC Barcelone de renforcer son attaque à moindres frais – et l'amitié de Sergio Agüero avec Lionel Messi qui pourrait convaincre ce dernier (également libre à la fin de la saison) de rester, les Blaugranas estiment cocher plusieurs cases à la fois.

N'ayant plus de numéro 9 référent dans l'équipe mis à part Martin Braithwaite qui est trop limité pour être considéré comme un potentiel titulaire, le FC Barcelone voit en Sergio Agüero un joueur qui apporterait certaines garanties. Un mariage de raison qui pourrait donc se faire même si Sergio Agüero donnerait encore la priorité à une prolongation à Manchester City. Le média argentin explique aussi que le Paris Saint-Germain, l'Inter Milan ou encore l'Inter Milan ont sondé le clan Agüero sans pour autant aller plus loin dans ce dossier. Les prochaines semaines seront un tournant dans la fin de carrière du Kun.