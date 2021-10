OL : quand Claude Puel a failli signer Luis Suarez

Dans un entretien accordé à France Football, l'actuel entraîneur de l'AS Saint-Étienne Claude Puel est revenu sur le match nul mythique entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille à Gerland (5-5). A l'époque sur le banc de l'OL, le technicien de 60 ans s'est confié sur ses choix pour succéder à Karim Benzema, parti au Real Madrid, et Fred, de retour au pays (Fluminense). Et dans ses petits papiers se trouvait un certain Luis Suarez, encore à l'Ajax Amsterdam en 2009.

« Karim était parti, Fred nous avait quittés un peu avant. Une page était tournée. Et il fallait du haut niveau pour remplacer ce duo. A l'époque, on avait longuement hésité entre Lisandro Lopez et Luis Suarez, alors à l'Ajax. J'aimais beaucoup ce joueur, mais finalement; on a choisi Lisandro qui venait de Porto avec des références européennes plus importantes », a-t-il raconté dans les colonnes du mensuel sportif.