ASSE - Stade Rennais : les compositions sont là

Choc au sommet en Ligue 1 ce samedi après-midi avec le duel entre l'AS Saint-Étienne (2e) et le Stade Rennais (3e). À domicile, les Stéphanois s'organisent dans un 4-2-3-1 avec Jessy Moulin en tant que dernier rempart. Aïmen Moueffek, Harold Moukoudi, Timothée Kolodziejczak et Yvann Maçon forment la défense alors que Mahdi Camara et Zaydou Youssouf composent le double pivot. Seul en pointe, Romain Hamouma est soutenu par Arnaud Nordin, Deni Bouanga et Adil Aouchiche.

De son côté, le Stade Rennais opte pour un 4-3-3 avec Romain Salin dans les buts. Brandon Soppy, Damien Da Silva, Nayef Aguerd et Hamari Traoré se trouvent en défense. Aligné en sentinelle, Steven Nzonzi est épaulé par Benjamin Bourigeaud et Eduardo Camavinga. Les ailes sont occupées par Romain Del Castillo et Martin Terrier alors que Serhou Guirassy est en pointe de l'attaque.

Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté

Les compositions :

AS Saint-Étienne : Moulin - Moueffek, Moukoudi, Kolodziejczak, Maçon - Camara, Youssouf - Nordin, Bouanga, Aouchiche - Hamouma

Stade Rennais : Salin - Soppy, Da Silva, Aguerd, Traoré - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Del Castillo, Guirassy, Terrier