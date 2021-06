JO, EdF Espoirs : André-Pierre Gignac va être appelé !

Alors que les Jeux Olympiques de Tokyo vont débuter dans quelques semaines, et donc le tournoi de football avec, le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll doit faire face à un casse-tête puisque de nombreux clubs ne souhaitent pas libérer leurs joueurs à cause du Covid-19 et des calendriers surchargés. Le technicien de 49 ans va donc devoir innover pour sa liste qu'il doit rendre avant le 30 juin, dans laquelle on retrouvera 18 joueurs et 4 réservistes, avec potentiellement trois joueurs hors classe d'âge nés avant 1997. Et concernant ces derniers, Ripoll réserve une petite surprise.

Selon les informations du Parisien, le sélectionneur des Bleuets va convoquer un certain André-Pierre Gignac, parti aux Tigres de Monterrey (Mexique) en juillet 2015, et devenu une star dans son club. L'avant-centre de 35 ans, qui n'a plus porté un maillot bleu depuis 10 octobre 2016 avec l'équipe première, va donc faire un grand retour en équipe de France, mais avec les Espoirs. Mais pour la suite de la liste, il y a encore de nombreuses interrogations...