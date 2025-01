Al Hilal passe à l’attaque pour Rodrygo !

«Malgré ses deux buts, l’UEFA a choisi le milieu de terrain Bellingham, auteur de l’autre but du Real contre Brest, comme homme du match.» Voilà l’une des phrases que l’on peut trouver dans le résumé de la rencontre entre Brest et le Real Madrid effectué par O Globo, le média brésilien. Un commentaire qui résume à lui seul l’étrange manque de reconnaissance de Rodrygo, qui s’en était déjà ému en début de saison au Real Madrid. Hier, après la rencontre, il a aussi exposé ses regrets quant à son temps de jeu.

«Je pense qu’après avoir surmonté les blessures et enchaîné les minutes… C’est très difficile quand tu joues et sors après 60 minutes, puis tu es sur le banc, c’est difficile d’avoir une continuité. Et c’est naturel de s’améliorer, d’avoir cet enchaînement. Et j’espère continuer comme ça», a-t-il déclaré à TNT Sports. Rodrygo a disputé 29 des 35 matchs du Real Madrid cette saison, toutes compétitions confondues. Il a débuté 22 matches, avec une moyenne de 66,8 minutes sur le terrain. Souvent le premier sacrifié, le joueur de 24 ans pourrait-il se faire tenter par une belle offre ?

Un statut de star

Al Hilal a en tout cas décidé de tenter sa chance, dès ce mois de janvier. Comme rapporté par O Globo, le club saoudien a fait de Rodrygo sa priorité pour succéder à Neymar, qui a résilié son contrat et s’est engagé avec Santos au Brésil. «Ces derniers jours, le club saoudien a pris des contacts pour connaître les conditions et les possibilités d’une négociation jugée improbable», peut-on lire dans le média brésilien. Al Hilal veut clairement appuyer sur ce besoin de reconnaissance de Rodrygo, en lui offrant un statut de star numéro 1 du club et un rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde 2034 et des actions visant à attirer l’attention du monde sur le pays.

Reste à savoir si les arguments feront mouche auprès de Rodrygo. Et si le Real Madrid est prêt à ouvrir la porte pour son attaquant brésilien, sous contrat jusqu’en 2028 et dont la clause libératoire s’élève à 1 milliard d’euros ! Surtout, il y a également la variable Vinicius Jr à prendre en compte, alors que l’Arabie saoudite est également déterminée à recruter ce Brésilien coûte que coûte. Les deux dossiers ne seraient pas liés, mais on imagine mal le Real Madrid accepter de perdre ses deux ailiers.