CdF, 32es : Lorient et Reims font largement respecter la hiérarchie, Ajaccio fait le boulot

Trois équipes de Ligue 1 foulaient les prés hexagonaux ce dimanche, à 15h30, avec pour objectif d’éviter le piège dans lequel sont tombés Clermont, Monaco et Nice, hier, en 32es de finale de la Coupe de France. Mais pas de souci pour Ajaccio, Lorient et Reims, qui ont évité les écueils. Chez les Vendéens de la Chataigneraie, pensionnaires de Régionale 1, les Lorientais ont fait la différence juste avant la pause. Ibrahima Koné a ouvert le score sur penalty (43e), avant que Yoann Cathline ne double la mise (45e). En seconde période, Adil Aouchiche (51e) et Stéphane Diarra (54e), ont alourdi le score, avant que Cathline ne s’offre un doublé (0-5) et qu’Adrian Grbic ne participe à la fête (0-6, 78e). Les 1/16es s’ouvrent aux Merlus. C’est aussi sur penalty et avant la mi-temps que l’AC Ajaccio a trouvé la faille sur la pelouse de Jura Sud (N2). Le buteur se nomme Ismael Diallo (45e+2). Le Brésilien Ruan Levine a permis aux Corses de gérer la dernière demi-heure (0-2, 63e), d’autant que les Jurassiens ont réduit l’écart par Mara Wague (1-2, 90e+1), mais trop tard.

Troisième formation de Ligue 1 engagée à cet horaire, Reims a été létal sur le terrain de Loon-Plage (R1). Face aux deux frères de Martin Terrier, dont l’un est sorti blessé dès les premiers instants, Arber Zeneli a été tranchant sur coup franc… encore une fois juste avant la pause (45e+3). Kaj Sierhuis a doublé la mise (54e) avant qu’Alexis Flips n’inscrive le 3e d’un intérieur du gauche (0-3, 69e). Entré à 20 minutes de la fin, Martin Adeline s’est offert un doublé en deux minutes (77e, 78e), le revenant Rafik Guitane a lui aussi marqué (89e), avant le doublé de Sierhuis (0-7, 89e). Deux duels entre équipes de National 2 avaient lieu à la même heure. L’ASM Belfort, 8e, a éliminé (3-1) l’Olympique Saint-Quentin, 14e du Groupe B de National 2, grâce à Djamal Berrabha (19e), Aissa Mazeghrane (45e) et Dramane Sissoko (80e) alors que Mohamed Fall avait un temps égalisé (25e) pour les Axonais. Dans le même temps, Chamalières, 10e, affrontait Bourges, 14e du Groupe D de ce même championnat de N2. Rien n’était marqué dans le temps réglementaire, malgré deux transversales pour les locaux, et les deux équipes se départageaient aux tirs au but. A ce jeu-là, les locaux ont été les meilleurs. Victoire 6-5 avec un arrêt décisif de Vincent Fournier face… au portier de Bourges, Pape Ndiaye.

Les résultats des 32es de finale de la Coupe de France (15h30)

ASM Belfort (N2) 3 - 1 Saint-Quentin (N2) : Berrabha (19e), Mazeghrane (45e), Sissoko (80e) pour Belfort ; Fall (25e) pour Saint-Quentin.

Chamalières (N2) 0 - 0 (6-5 t.a.b) Bourges (N2)

Chataigneraie (R1) 0 - 6 Lorient : Koné (43e, s.p), Cathline (45e, 61e), Aouchiche (51e), Diarra (54e), Grbic (78e) pour Lorient.

Jura Sud (N2) 1 - 2 Ajaccio : Wague (90e+1) pour Jura Sud ; Diallo (45e+2, s.p), Ruan Levine (63e) pour Ajaccio.

Loon Plage (R1) 0 - 7 Reims : Zeneli (45e+3), Sierhuis (54e, 89e), Flips (69e), Adeline (77e, 78e), Guitane (89e) pour Reims.

Les 25 équipes déjà qualifiées pour les 1/16es de finale

Angers, PSG, OL, Lens, OM, Brest, Nantes, Rennes, Reims, Lorient, Ajaccio (L1)

Pau, Paris FC, Grenoble, Bastia, Annecy, Rodez, Niort (L2)

Le Puy (N1)

Grasse, Belfort, Chamalières (N2)

Thaon, Plabennec (N3)

Strasbourg Koenigshoeffen (R1)

Le dernier 32e de finale opposera l’US Pays de Cassel au vainqueur de Reims Sainte-Anne - Wasquehal Football, le week-end prochain.