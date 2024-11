EdF : Didier Deschamps calme la polémique Maignan

Didier Deschamps vole au secours de son gardien. Ce dimanche, l’équipe de France s’est imposée sur la pelouse du mythique stade de San Siro, face à l’Italie (3-1). Au terme de cette rencontre riche en rebondissements, les Bleus, qui sont parvenus à récupérer la première place de leur groupe, ont exulté. « Quand on joue en équipe comme ça, quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses », a lancé Mike Maignan, le portier tricolore. Une déclaration qui peut s’apparenter à un pic à l’encontre de certains joueurs pas présents ce soir-là, comme Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann.

La suite après cette publicité

Une lecture de la situation rejetée par Didier Deschamp. «Je sais que dans la vie, il peut y avoir des gens négatifs, des gens tordus. Arrêtez ! Mike parle avec son cœur, n’allez pas interpréter des choses. Il parle des joueurs qui étaient là. Vous partez déjà sur des trucs… Ce sera repris, vous ferez des débats, ce que vous voulez, allez-y ! Lui, il parle des joueurs qui étaient là, je vous l’ai dit. Si vous voulez reparler de Kylian, c’est compliqué pour lui, laissez-le tranquille et je suis convaincu qu’il retrouvera la pleine possession de ses moyens», a promis le sélectionneur des Bleus, qui s’est offert une vraie bouffée d’air frais sur la pelouse de San Siro.