Bayern Munich : Thomas Müller s’agace avec un journaliste

Presque dans l’ombre du match entre Arsenal et le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Inter Milan s’affrontaient également en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Finalement, ce sont les Italiens qui sont repartis avec un but d’avance en vue du match retour, s’imposant 2-1. Unique buteur des Bavarois, Thomas Müller s’est gentiment pris le bec avec un journaliste en interview d’après-match.

Sebastian Benesch, journaliste pour Amazon Prime, a demandé à Müller s’il se serait placé comme titulaire s’il avait été entraîneur de son équipe ce mardi soir, ce qui n’a pas été le choix de Vincent Kompany. L’Allemand a alors tranquillement détourné la question : « une question à laquelle je ne vais évidemment pas répondre », commence Müller avec un sourire, avant de poursuivre : « tant que le match retour n’est pas joué, il ne s’agit pas de batailles secondaires. Mais bonne question quand même. » Benesch insiste alors, provoquant l’agacement de l’attaquant : « est-ce que c’est mon match d’adieu ou est-ce qu’on joue un quart de finale aller ? Je veux parler du match. » S’en est alors suivie une question sur son sentiment après la rencontre, à laquelle le joueur de 35 ans a répondu : « je ne suis pas en tournée d’adieu. Je suis un sportif. » Pour rappel, Thomas Müller quittera le Bayern cet été, 25 ans après avoir rejoint le centre de formation du club en 2000.