OL-Manchester United : Nemanja Matic clashe violemment André Onana

Demain soir, l’Olympique Lyonnais va accueillir Manchester United en 1/4 de finale aller de l’UEFA Europa League. Mais le coup d’envoi de la rencontre a déjà été donnée dans la presse. Et c’est André Onana qui a sifflé le début du match lundi. Interrogé par le Manchester Evening News, le portier camerounais a taillé le club français, pour lequel il a d’ailleurs failli jouer en 2021. «Je pense que nous sommes meilleurs qu’eux, nous devons juste aller là-bas et montrer qui nous sommes. Si nous y allons avec une mentalité de gagnants, si nous sommes concentrés, si nous restons compacts et solidaires et si nous suivons le plan de jeu, nous gagnerons le match.»

Il en a remis une couche ensuite : « je pense que nous sommes bien meilleurs qu’eux. Nous connaissons tous l’importance de ce match, nous irons là-bas avec la mentalité de la victoire, ce n’est pas notre meilleure saison, mais nous avons encore quelque chose à gagner et nous le ferons c’est une belle équipe. Nous connaissons certains d’entre eux, mais je ne pense pas que nous devions nous concentrer sur eux. Il s’agit plutôt de nous, de ce que nous allons faire.» Des propos qui ont fait grand bruit et qui ont certainement été une source supplémentaire de motivation pour les Rhodaniens.

Matic démolit Onana

En tout cas, les déclarations de l’ancien gardien de l’Ajax Amsterdam et de l’Inter Milan n’ont pas du tout été du goût de Nemanja Matic. L’ancien joueur des Red Devils était de passage face à la presse ce mercredi à la veille du choc entre l’OL et MU en Ligue Europa. Il en a profité pour répondre très sèchement à André Onana. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas mâché ses mots.

«Il faut avoir de la confiance pour dire ça. C’est bien Onana qui a dit ça ? Je respecte tout le monde, mais lorsqu’on est un des plus mauvais gardiens de Manchester United, il faut faire attention à ce qu’on dit. Si c’était David De Gea, Peter Schmeichel ou Edwin van der Sar qui avait dit ça, je me poserais des questions. Mais quand on est statistiquement l’un des pires gardiens de l’histoire moderne de Manchester United…Il faut accomplir des actes avant de parler.» Le Serbe a rhabillé Onana pour l’hiver et toutes les saisons.