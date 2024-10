Jean-Michel Aulas est excité par le rachat du Paris FC

L’information révélée, cette semaine, concernant l’arrivée de la famille Arnault et de l’entreprise Red Bull à la tête du Paris FC continue de faire parler. Et d’en faire saliver plus d’un. Dans l’édition de ce vendredi du journal Le Parisien, Jean-Michel Aulas a donné son point de vue sur cette nouvelle : « C’est formidable pour Paris d’abord, qui a des atouts pour des grands investisseurs qui sont évidents. Que la famille Arnault ne soit pas insensible au football, au-delà de Paris, est une formidable nouvelle. Je pense au football féminin, que je préside : les possibilités que cela ouvre, avec des collaborations, par exemple avec des marques de luxe, peuvent être intéressantes. L’association avec Red Bull a beaucoup de sens. Pierre Ferracci a su, dans un moment complexe pour le football français, se donner les moyens de permettre au football et à Paris d’avoir des interlocuteurs de très grande qualité. »

La suite après cette publicité

Interrogé également sur l’alliance entre le clan de Bernard Arnault, l’un des hommes les plus riches au monde, et la firme Red Bull, connue pour son travail dans le football depuis plusieurs années, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais regrette de ne pas avoir eu des collaborateurs aussi importants auparavant. « Gérard Houllier, qui a travaillé pendant longtemps [pour Red Bull], m’a parlé de leur mode de fonctionnement sur la formation. C’est ce qui se fait de mieux pour amener des jeunes au niveau le plus haut. L’intérêt est évident, en particulier pour le Paris FC, parce que c’est ce qui était reproché au PSG notamment. Red Bull, ce sont des gens très bien, qui ont la rigueur allemande-autrichienne et qui n’hésitent pas à investir des sommes conséquentes. J’aurais aimé avoir un club avec de tels actionnaires », a-t-il déclaré.