Red Bull et LVMH vont s’offrir le Paris FC !

C’est ce que l’on appelle véritablement changer de dimension. Depuis plusieurs mois, le Paris FC semble vouloir accélérer son développement. Le deuxième club de la capitale française avait d’ailleurs décidé de se montrer plutôt actif sur le marché des transferts pour atteindre son objectif ultime : remonter en Ligue 1. Un objectif qui échappe de peu au club francilien depuis plusieurs années avec notamment des échecs lors des matches de barrages. Cet été, le club détenu par Pierre Ferracci, l’actionnaire majoritaire, avait décidé d’investir en recrutant l’avant-centre Jean-Philippe Krasso pour 1,5 million d’euros et l’ancien milieu de l’OM Maxime Lopez.

Deux gros coups sur le marché des transferts et qui portent leurs fruits pour le moment puisque la formation emmenée par l’ambitieux coach Stéphane Gilli, pointe à la première place du classement de Ligue 2 après 8 journées. Mais pour autant, Pierre Ferracci, qui préside le club depuis 2012, avait confié il y a plusieurs semaines déjà son envie de passer la main et de revendre ses parts. L’idée pour l’homme d’affaires de 72 ans était de sortir complètement du capital au terme de la saison 2026-2027. Même son de cloche pour les autres actionnaires et notamment le Royaume du Bahreïn qui détenait également des parts (en plus d’être le sponsor maillot du club).

Un duo de choc Red Bull-LVMH

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Pierre Ferracci expliquait aussi son envie de boucler la vente avant la fin de l’automne. Et bien, ces dernières heures, tout s’est accéléré. Selon les informations de l’Équipe, le Paris FC est sur le point d’être vendu à la famille Arnault, qui gère le célèbre groupe LVMH, mais aussi à Red Bull. L’officialisation ne devrait plus tarder. Red Bull devrait récupérer environ 15 % des parts et la famille Arnault deviendra actionnaire majoritaire à hauteur de 55% d’abord puis à hauteur de 85% d’ici 2027 quand Pierre Ferracci sera complètement parti.

Le quotidien français donne quelques détails de ce deal. Si la famille Arnault possède LVMH, c’est bien à titre personnel que la famille va investir dans le club même si LVMH risque d’être lié de près ou de loin dans cette histoire. Pierre Ferracci souhaitait vendre le club à un propriétaire français ou européen, pour respecter l’ADN du club, et avait refusé l’idée de vendre à un fonds d’investissement. La suite pour le PFC est désormais de devenir un autre géant du football français et de concurrencer le PSG sur long terme. Le club francilien devrait avoir environ 200 millions pour débuter son projet sur les prochaines années avec l’objectif d’abord de stabiliser le club en Ligue 1 et de se qualifier pour la Coupe d’Europe. Et avec le savoir-faire d’un Jurgen Klopp, tout juste nommé directeur du football du groupe Red Bull, cela pourrait aider…