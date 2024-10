Jürgen Klopp explique son retour inattendu dans le football

Jürgen Klopp ne va pas rester très longtemps loin des terrains de football. Après la fin de son aventure à Liverpool en juin dernier, l’Allemand a profité de son temps libre et de ses proches. On l’a revu brièvement au sein du club de la Mersey, où il occupe toujours un rôle d’ambassadeur. Il a aussi fait un crochet par Dortmund au début du mois de septembre. En effet, il a coaché les Marsupiaux lors d’un match de charité. Depuis, plus grand-chose. Jusqu’à ce mercredi matin. Sky Germany a révélé que Klopp allait enfiler la casquette de patron du football du groupe Red Bull à partir du 1er janvier 2025. Une nouvelle officialisée depuis par la société autrichienne.

Klopp évoque son choix

«Jürgen Klopp occupera le nouveau poste de directeur du football mondial chez Red Bull, à compter du 1er janvier 2025. C’est sa première nomination depuis qu’il a quitté le géant de la Premier League, Liverpool, après un passage réussi. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’Allemand charismatique supervisera le réseau international des clubs de football de Red Bull. Il ne sera pas impliqué dans les opérations quotidiennes des clubs, mais apportera une vision stratégique, en aidant les directeurs sportifs individuels à faire progresser la philosophie de Red Bull. En outre, l’homme de 57 ans soutiendra les opérations de recrutement mondiales de l’organisation et contribuera à la formation et au développement des entraîneurs», a-t-on pu lire sur le communiqué de presse.

Un communiqué dans lequel l’ancien entraîneur des Reds a expliqué son choix. «Après presque 25 ans à entraîner, je suis ravi de m’impliquer dans un projet comme celui-ci. Mon rôle a peut-être changé, mais ma passion pour le football et les personnes qui font de ce sport ce qu’il est n’a pas changé. En rejoignant Red Bull au niveau mondial, je souhaite développer, améliorer et soutenir les incroyables talents du football dont nous disposons. Nous pouvons y parvenir de nombreuses manières, en utilisant les connaissances et l’expérience d’élite de Red Bull ou en apprenant d’autres sports et d’autres industries. Ensemble, nous pouvons découvrir ce qui est possible. »

Une mission qui le motive

Il a ajouté ensuite : «je considère mon rôle principalement comme celui d’un mentor pour les entraîneurs et la direction des clubs Red Bull, mais en fin de compte, je fais partie d’une organisation unique, innovante et tournée vers l’avenir. Comme je l’ai dit, cela ne pourrait pas me passionner davantage.» Klopp veut donc s’investir différemment à présent. Quoi qu’il en soit, cela est un énorme coup de la part de Red Bull. Derrière cette initiative, on retrouve Oliver Mintzlaff, PDG des projets d’entreprise et des investissements chez Red Bull. «Nous sommes très fiers de ce transfert exceptionnel et certainement le plus fort de l’histoire du football de Red Bull. Jürgen Klopp est l’une des personnalités les plus importantes et les plus influentes du football mondial, avec des compétences et un charisme extraordinaires.»

Il a ajouté : « dans son rôle de directeur du football, il va changer la donne pour notre engagement dans le football international et son développement continu. Nous espérons qu’il donnera des impulsions précieuses et décisives dans des domaines clés pour rendre les clubs encore meilleurs, tant collectivement qu’individuellement.» Jürgen Klopp, qui sera officiellement en poste à partir du 1er janvier 2025, sera présenté lors d’une conférence de presse qui se déroulera à la mi-janvier. Il aura l’occasion d’en dire beaucoup plus sur son choix et ses ambitions avec le groupe Red Bull.