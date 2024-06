Raphaël Varane en passe de rejoindre un club totalement inattendu !

«Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou Lens». Dans une interview accordée à GQ en mars 2023, Raphaël Varane, en fin de contrat à la fin du mois de juin, tenait des propos assez clairs sur sa fin de carrière.

Depuis,de nouveaux candidats ont pointé le bout de leur nez, à l’instar de l’Inter Miami, la franchise étasunienne où jouent notamment Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez et Jordi Alba. Pourtant, le défenseur tricolore pourrait surprendre tout son monde… Dans cette optique et à en croire les dernières informations de Sky Italia, confirmées par Relevo, Raphaël Varane est arrivé à Côme pour discuter avec les dirigeants de la formation italienne et son entraîneur, Cesc Fabregas.

Varane en Serie A ?

Auteur d’un but en 22 matches de Premier League la saison passée, l’ancien défenseur du Real Madrid et du RC Lens pourrait ainsi s’offrir un nouveau challenge pour le moins inattendu. Après avoir officialisé l’arrivée d’Andrea Belotti et très actif depuis l’ouverture du marché des transferts, à l’image de sa tentative pour recruter Pau Lopez, le récent promu transalpin semble, quoi qu’il en soit, prêt à frapper un grand coup lors de cette fenêtre estivale, même si Sky Italia précise également que l’AS Roma est aussi à l’affût…

Avec Varane, Côme s’offrirait, en effet, un joueur d’expérience, précieux défensivement et capable de diriger un vestiaire. Un possible renfort de taille pour l’écurie lombarde, qui s’apprête à lutter pour se maintenir dans l’élite du football italien. Fort de 479 matches professionnels (21 buts, 8 passes décisives), l’ex-international tricolore (93 sélections, 5 buts) s’offrirait, de son côté, un nouveau défi excitant après avoir goûté à la Ligue 1, à la Liga et à la Premier League…