Un club veut coiffer le RC Lens au poteau pour Raphaël Varane

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou Lens ». Lors d’un entretien accordé à GQ en mars 2023, Raphaël Varane tenait des propos assez clairs sur sa fin de carrière.

La suite après cette publicité

Au vu des récents évènements, on sait que sa fin de carrière ne se fera pas à Manchester, puisqu’il a déjà annoncé son départ des Red Devils. Tout comme un retour à Madrid n’est pas vraiment d’actualité. Quant à Lens, comme révélé par nos soins en mai, la direction étudiait effectivement un retour de son ancien défenseur, mais n’avait pas encore contacté le principal concerné. La cure d’austérité demandée par Oughourlian rend cependant un peu compliquée son arrivée, lui qui est tout de même habitué à des salaires conséquents.

À lire

Lionel Messi dévoile le nom de son dernier club avant sa retraite

Un club avec de l’argent, mais…

Surtout que, comme l’indique TyC Sports, un club qui peut offrir de très gros salaires est sur le coup. C’est l’Inter Miami, la franchise étasunienne où jouent notamment Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez et Jordi Alba. Ce n’est pas qu’un simple intérêt, puisqu’il est la priorité du club et de l’entraîneur Tata Martino, qui a perdu son défenseur central Nicolas Freire sur blessure et cherche à le remplacer.

La suite après cette publicité

Des premières discussions ont déjà eu lieu entre les deux parties. Il faut cependant souligner que les trois places de joueur désigné de Miami, permettant d’offrir trois salaires XXL, sont déjà occupées, par Lionel Messi, Leo Campana et Sergio Busquets. Jordi Alba et Luis Suarez ne sont ainsi pas des joueurs désignés, et doivent se contenter de salaires situés entre 1,1 et 1,4 millions d’euros par an, ce qui reste relativement peu par rapport à ce qu’ils ont gagné par le passé. Varane serait probablement dans le même cas. Mais nul doute que la franchise floridienne de David Beckham a d’autres arguments et d’autres méthodes pour convaincre les joueurs…