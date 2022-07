Andriy Yarmolenko rebondit aux Emirats Arabes Unis

Libre de tout contrat depuis son départ de West Ham, l'ailier international ukrainien Andriy Yarmolenko (32 ans) était libre de rejoindre le club de son choix et était notamment lié à son club formateur du Dynamo Kiev.

Andriy Yarmolenko with @alainfcae until 2023



💬 Look forward to winning trophies in Al Ain#alainclub pic.twitter.com/IqUrpi9QpG