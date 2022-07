Les surprenantes mesures mises en place par l'Ukraine pour reprendre son championnat !

La suite après cette publicité

Devant reprendre le week-end du 25 (vendredi) au 28 (lundi) février dernier, le championnat ukrainien 2021/2022 s'est arrêté net suite à l'intervention militaire de la Russie au sein du "Berceau de la civilisation slave". Une guerre lancée la veille, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 février, et qui dure depuis plus de 4 mois. Stoppant net la reprise et décidant d'acter sur les positions actuelles le championnat, l'Ukraine n'a pas eu de champion cette saison. Les places au classement avant le conflit ont juste permis d'établir les qualifiés européens. Ainsi, le Shakhtar Donetsk disputera la phase de poules de Ligue des Champions et le Dynamo Kiev jouera les tours préliminaires. Le Dnipro-1 sera en Ligue Europa tandis que le Zorya Luhansk et le Vorskla Poltava iront en Ligue Europa Conférence.

La volonté de poursuivre malgré les dégâts humains, matériels et sportifs

Mais alors que le conflit dure et qu'il a peu de chance de s'arrêter avant la prochaine saison, la Ligue Ukrainienne de Football a dû trancher pour le prochain exercice. Celui se fera sans le FK Mariupol (16e/16) et le Desna Chernihiv (7e/16), car le conflit a détruit leurs infrastructures sportives et ne leur permettaient pas de jouer. Le Metalist Kharkiv et Kryvbas Kryvyi Rih ont remplacé ces deux formations. Alors que les principales équipes ont été dévalisées avec les règles spéciales de la FIFA concernant les joueurs étrangers en Russie et Ukraine, la reprise a été fixée au 23 août prochain comme l'a déclaré Vadym Gutzeit, qui est ministre de la Jeunesse et des Sports. Une décision forte qu'a martelée ce dernier. Souhaitant maintenir en place le sport dans le pays malgré le conflit, il a mis en avant une décision commune des différents ministères ainsi que de la fédération.

«Nous avons convenu d'élaborer, avec la Fédération ukrainienne de football, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie, la police nationale, le service d'urgence de l'État, les administrations militaires de la région et de la ville de Kiev, la procédure d'organisation des compétitions sous la loi martiale. Pendant que nous coordonnons les détails, je peux dire avec certitude : les matches se dérouleront sur le territoire de l'Ukraine, sans spectateurs, avec l'autorisation des administrations militaires locales et dans le respect de toutes les règles de sécurité», a-t-il déclaré avant de revenir dans le détail sur certaines mesures qui vont être appliquées afin d'offrir une certaine sécurité aux acteurs du football local.

Des abris lors des raids aériens ...

Comme l'a annoncé Vadym Gutzeit, les équipes vont devoir mettre en place de grosses mesures de sécurité en vue de la saison prochaine : «les stades doivent disposer d'un abri équipé selon toutes les normes. Lors des raids aériens, les matchs seront arrêtés. Joueurs, entraîneurs et tout le staff doivent rapidement se mettre à l'abri. La présence de représentants des administrations militaires locales, des équipes médicales et du service d'urgence de l'État est obligatoire.» Disposant d'un mois pour s'organiser, les clubs vont devoir s'activer pour se structurer en conséquence, surtout que l'incertitude du conflit peut chambouler les plans de la Ligue et des équipes à tout moment.

Malgré ce climat très difficile où la plupart des joueurs ont été touchés émotionnellement tandis que d'autres sont partis, l'Ukraine tente de se relever de cette situation terrible à laquelle elle fait face. Fièrement, le ministre Vadym Gutzeit a terminé son allocution par un message d'espérance : «il est très important de restaurer le grand football, comme les autres championnats nationaux, en Ukraine. Nous continuons à concourir et à applaudir. Nous continuons à nous battre et à gagner. Malgré tout, le sport ukrainien et la volonté de gagner sur tous les fronts ne peuvent être arrêtés. Nous nous tenons fermement sur le front du sport. Nous prouvons constamment que les Ukrainiens sont une nation de gagnants !» Malgré la guerre et comme l'a montré son équipe nationale, l'Ukraine a une formidable combativité et cela dépasse le champ de bataille.